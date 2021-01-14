مدفجعي دائماً.. النني يحتفل بمرور 5 سنوات على انضمامه إلى آرسنال

احتفل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بمرور 5 سنوات على انضمامه إلى صفوف الجانرز.

وكتب "النني" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلا: "مدفعجي دائمًا، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد هنا".





وكان محمد النني انضم إلي صفوف آرسنال في 14 يناير 2016 قادما من بازل السويسري، بناء على طلب آرسين فينجر المدير الفني للجانرز وقتها.





وفي سياق آخر يستعد آرسنال لمواجهة كريستال بالاس، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويسعى آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز التاسع.





وحقق آرسنال الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث فاز فاز تشيلسي 3 - 1، وبرايتون 1 - 0، ووست بروميتس 4 - 0، ونيوكاسل يونايتد 2 - 0.



