ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. ملك الأردن يتلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 04:16 م
ملك الأردن يتلقي
ملك الأردن يتلقي لقاح كورونا
Advertisements
محمود نوفل
  
تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجرعة الأولي من اللقاح المخصص ضد فيروس كورونا، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي. 

وكانت السلطات الأردنية، امس الأربعاء اعلنت بدء حملة التطعيم الوطنية بمصل مضاد لفيروس كورونا، بعدما سبق وأعلنت وصول دفعات من اللقاحات من الخارج، وفق ما ذكرت صحف أردنية.

وسبق إن قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إن موعد بدء التطعيمات يأتي بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني الإماراتي، ولقاح "فايزر بيونتك" الأمريكي .

ويستند برنامج التطعيم للدليل الوطني ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وتعاقد الأردن مع ائتلاف كوفاكس العالمي التي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات منه.

كما توصل الأردن أيضا إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة للقاحات مضادة لكورونا، لتزويد الأردن بكميات من منتجاتها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أين وصلت الدول العربية في سباق الحصول على لقاحات كورونا؟.. مصر من أوائل المتعاقدين على عقار فايزر.. السعودية تتفق مع عدة شركات.. والإمارات تنتظر أولى الجرعات منتصف ديسمبر..المغرب يتسلم أول مليون جرعة

الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا قريبا.. هل ستميز بريطانيا في المعاملة؟

كندا تطرح الجرعات الأولى من لقاح شركتي فايزر - بيونتك الأسبوع المقبل

الأردن يبدأ تطعيم مواطنيه ضد كورونا الأربعاء المقبل

الأردن يعلن موعد بدء برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا

الأردن يبدأ غدا تطعيم مواطنيه ضد فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

الزمالك يقترب من حسم صفقة مراد صبري مهاجم الألومنيوم

حسام غالي أمين سر.. ننشر تشكيل مكتب لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

بكارديجان وهودي.. أسما شريف منير تخطف الأنظار ببساطتها

تقرير البرتغالي يفتح باب إعارة فتحي وبامبو وزيزو

التعليم العالي تكشف حقيقة تطبيق الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني

حكم الشماتة في الموت وسب الميت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الفنانة دنيا عبد العزيز في ندوة "صدي البلد"

شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ كيا سبورتاج 2022

بكارديجان وهودي.. أسما شريف منير تخطف الأنظار ببساطتها