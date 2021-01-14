مجلس النواب يوافق على تعيين أمين عام جديد.. أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. ومقترح للتصويت الإلكتروني وعقد الجلسات عبر وسائل التواصل عن بعد

- مجلس النواب يوافق على تعيين أحمد مناع أمينا عاما للبرلمان

- أشرف رشاد زعيما للأغلبية والعوضي لـ هيئة حماة الوطن والفيومي لـ الحرية

- برلمانية تتقدم بمقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني





شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، الموافقة على تعيين المستشار أحمد المناع، أمينا عاما لمجلس النواب، عقب استقالة المستشار محمود فوزي.





وتوجه جبالي بالتحية، للأمين العام للمجلس التوفيق والنجاح، والنهوض بأمانة عمل المجلس.





على جانب آخر، قال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب إنه ورد إلي الأمانة العامة لمجلس النواب إخطارا من بعض رؤساء الأحزاب الممثلة بأعضاء لها داخل المجلس بتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية.

وقال "حنفي": وردني خطابا من رئيس حزب الإصلاح والتنمية يفيد برأس الدكتور أيمن ابوالعلا للهيئة البرلمانية للحزب، وكذلك وردني خطابا من االمستشار رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بترأس المهندس أشرف رشاد للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وكزعيم للأغلبية، ووردني خطابا من رئيس حزب الحرية يفيد بترأس النائب محمد عطية الفيومي للهيئة البرلمانية لحزب الحرية، والنائب أحمد العوضي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن".



فيما أعلنت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج عن اعتزمها التقدم بمقترح لمجلس النواب لتعديل آليات تصويت النواب باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يهدف إلى تفعيل التصويت الألكتروني بمجلس النواب كبدائل عن التصويت بالطريقة الإعتيادية سواء كانت برفع اليد أو الوقوف أو النداء بالاسم.

وأشارت "حلاوه" أن الهدف من هذا المقترح هو الحفاظ على سلامة وصحة اعضاء مجلس النواب في ظل إنتشار وباء فيروس كورونا، حيث يهدف المقترح إلى عدم الإعتماد الكلي على حضور كافة النواب أثناء جلسات التصويت .

وتابعت "حلاوه" بيانها الصحفي قائلة ان معظم برلمانات العالم في الوقت الحالي تلجأ إلى التصويت الإلكتروني بل وأحيانًا تنعقد الجلسات من خلال وسائل التواصل عن بعد ، وهو أمر جيد وآمن في ظل ما يعاني منه العالم من انتشار وباء فيروس كورنا المستجد .

وأختتمت "حلاوه" بيانها الصحفي مؤكدة على أن المهم والأهم هو الحفاظ على صحة وسلامة السادة النواب والعاملين بالبرلمان حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت عليه من ذي قبل .























