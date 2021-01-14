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محافظات

الجنون حتى الموت.. حملة تنظيف المقابر تكشف كارثة بسوهاج

الخميس 14/يناير/2021 - 07:04 م
حملة تنظيف المقابر
حملة تنظيف المقابر تكشف كارثة بسوهاج
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أنغام الجنايني
أعلنت حملة تنظيف المقابر بمحافظات جنوب الصعيد والتي يُعد جميع القائمين عليها من أبناء محافظة سوهاج، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها عثرت على أعمال سفلية وطلاسم منفذة على جمجمة بشرية مدفونة داخل مقابر مركز المنشأة. 

وأوضح عبد الرحمن السنجق، مؤسس حملة تنظيف المقابر أن الحملة عثرت على أعمال سفلية وطلاسم منفذة على جمجمة بشرية، تهدف إلى إصابة شاب ثلاثيني بالعجز والمرض حتى والجنون حتى نهاية عمره.


ويعد اليوم الخميس اليوم الأول بالعمل على تنظيف مقابر مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، ولم يتوقع شباب الحملة أن يتم على كل هذه الأعمال السحرية والسفلية، حيث وجدوا العديد من الأعمال كانت ابرزهم تلك الجمجمة التي خطط عليها طلاسم شيطانية لإصابة أحد أبناء المركز بالجنون وفقدان عقله بقية سنوات عمره.

وأكد "السنجق" أنه تم الوصول إلى بعض الأشخاص الذين عُثر على أعمال سفلية منفذة ضدهم، ورقيتهم بالرقية الشرعية، وفك تلك الأعمال بالقرآن الكريم والحرق.
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