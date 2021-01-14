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أخبار العالم

5 قتلى و3 إصابات في انفجار قنبلة شرقي الجزائر

الخميس 14/يناير/2021 - 06:58 م
انفجار في الجزائر
انفجار في الجزائر
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة يدوية الصنع في مدينة تبسة شرق الجزائر. 

ومن ناحية أخرى، أصدر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد اليوم الخميس قرارا جديدا بتمديد الحجز الصحي المنزلي 15 يوما بداية من  السبت القادم  16 يناير الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب القرار الصادر من الوزير الأول الجزائري فإن إجراءات الحجر المنزلي ستكون من الثامنة مساء وحتي  الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي. 

ويشمل القرار 29 ولاية هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل بالإضافة إلى سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة،  قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس وكذا الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

وبين الوزير الأول أن القرار لا يشمل 19 ولاية اخري هم : أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، وأيضا اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى،  النعامة، وغرداية. 
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