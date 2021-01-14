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أخبار البلد

الريف المصري تحذر المواطنين من عروض بيع أراضي المليون ونصف فدان

الخميس 14/يناير/2021 - 08:11 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
حذرت شركة الريف المصرى الجديد المواطنين من التعامل مع عروض انتشرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي من قيام بعض الشركات المخصص لها قطع أراض من الريف المصري الجديد بعرض بيع مساحات تتراوح بن خمسة أفدنة تزيد أو تقل من الأراضي التي تم تخصيصها لهم.

وأكدت أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد غير مسئولة نهائيا عن هذه الممارسات غير القانونية وأنه لن يعتد بها فى مواجهة الشركة ولا يجوز الرجوع عليها بمثل هذه الممارسات والتصرفات.
 
 
وتهيب الشركة بالمواطنين توخى الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه العروض والممارسات غير القانونية ويمكن للراغبين فى الانتفاع بالمشروع الاستفسار عن أى أمر يخص أراضى شركة تنمية الريف المصري الجديد عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16809 من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
 
 
وشركة تنمية الريف المصرى الجديد شركة مساهمة مصرية تشارك فيها عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وتتولى الشركة تطوير مشروع استصلاح المليون ونصف فدان ليصبح مشروعا تنمويا عمرانيا يحقق التنمية المستدامة.
 
 
وينفذ المشروع فى عدد من المناطق في الصحراء الغربية من بينها واحة سيوة والعلمين والمغرة وغرب غرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات كما ينفذ فى شبه جزيرة سيناء فى منطقة الطور.
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