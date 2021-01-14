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رياضة

بمشاركة الأهلي.. تفاصيل ورشة عمل اللجنة المنظمة لمونديال العالم للأندية

الخميس 14/يناير/2021 - 07:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن كواليس ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لمونديال العالم للاندية اليوم التي ستقام في الدوحة في الفترة من 1 الي 11 فبراير المقبل .

وحضر وفد الأهلي ورشة العمل اليوم عبر الفيديو كونفراس وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت المصادر ان الورشة كانت محورها الأساسي تعليمات جديدة حول البطولة وكذلك اللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة.
 
وأضافت المصادر ان الورشة تضمنت إخطار الأندية بتطبيق نظام الفقاعة الطبية خلال البطولة لكل البعثات التي ستشارك في مونديال العالم بمعني أن كل فريق سيصل الي الدوحة سيدخل الي الفندق وفقاعة طبية صارمة تمنعه من الخروج الا لملعب التدريبات والمباريات .

وأوضحت المصادر ان الأهلي سيكون مقر إقامته مع فريقين آخرين بينما سيكون بايرن ميونيخ في فندق منفرد.

وشددت المصادر انه من ضمن التعديلات الجديدة التي أجرتها اللجنة المنظمة هو أن كل فريق سيخطرهم بقائمة تتضمن 23 لاعبًا قبل يوم 22 يناير الجاري من بين 35 لاعبا تم إرسالهم في وقت سابق ولكن الجديد انه يحق له حتي يوم 30 يناير إجراء أي تعديلات علي تلك الأسماء لكن بشرطين مهمين وهما أن يكون من في إطار قائمة الــ 35 لاعبا والثاني بسبب وتقرير طبي واضح.

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