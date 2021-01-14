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رياضة

أزارو يسجل في تعادل الاتفاق والباطن.. والشباب يواصل مطاردة الهلال على الصدارة بالدوري السعودي

الخميس 14/يناير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
انتهت ثلاث مباريات من منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، وشهدت تفوق الشباب على العين بثلاثية نظيفة، وتعادل الباطن والاتفاق بهدف لكل فريق، وفوز التعاون على الفتح بهدفين مقابل هدف.

وفاز الشباب على العين، بثلاثية أحرزها كريستيان خوانكا بواقع هدفين وعبدالله الحمدان، ليرفع الشباب رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف الهلال صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد العين عند النقطة 10 في المركز 15.

وانتهت مواجهة الباطن والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل وليد ازارو هدف الاتفاق بالدقيقة 39، وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني سجل فابيو أبرو هدف التعادل للباطن.

ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 18 في المركز السابع، بينما رفع الباطن رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث عشر. 

وفاز التعاون بهدفين مقابل هدف على الفتح، سجل الهدف الأول بالمباراة اللاعب سفيان بن دبكة للفتح، ثم سجل التعاون عن طريق الدحيم بالخطأ في مرماه، وفي الشوط الثاني سجل سانتوس هدف الفوز للتعاون بالدقيقة 50.

ورفع التعاون رصيده إلى النقطة إلى النقطة 21 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 17 في المركز العاشر.
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