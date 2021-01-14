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توك شو

مصطفى بكري: صفوت الشريف كان له بصمة واضحة في الإعلام المصري

الخميس 14/يناير/2021 - 08:00 م
صفوت الشريف
صفوت الشريف
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه رحل بالساعات الأولى من صباح اليوم صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بعد صراع مع المرض.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه كان للراحل بصمة كبيرة في الإعلام المصري لسنوات طويلة أهمها انشاء مدينه الإنتاج الإعلامي وإطلاق القمر الصناعي النايل سات.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه خلال فترة توليه وزيرا للإعلام أطلق التليفزيون المصري العديد من الروائع وكان رجل دولة بمعنى الكلمة.

وأشار بكري إلى أنه كان جسرا للتواصل بين رجال النظام والمعارضين وسعى كثيرا لإحتواء العديد من الأزمات.
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