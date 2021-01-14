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حوادث

العثور على طفل مقتولًا بعد يوم من اختفائه بإحدى قرى المنصورة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:58 م
الضحية
الضحية
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همت الحسينى
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طفل ببلغ من العمر ١٤ عاما من قرية طناح التابعة لمركز بعد يوم من اختفائه مقتولا وجثته ملقاة على كوبرى قرية ديبو عوام التابعة للمركز.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية ديبو عوام التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل مقتول ومذبوح ملقى على كوبرى القرية.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود حسن عبدالعظيم ١٤ عاما  من قرية طناح التابعة للمركز وأنه متغيب منذ أمس وأسرته يبحثون عنه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى مع انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجانى.
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