الداخلية فى يوم .. حملات على وكر لتجارة المخدرات بسوهاج .. سقوط نصابي السوشيال ميديا .. مداهمة مخازن بيع أسطوانات الاكسجين قبل بيعها سوق سوداء

ضبط صاحب مخزن جمّع أسطوانات أكسجين لبيعها سوق سوداء بالقليوبية

ضبط 30 الف كتاب مطبوع بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة

سقوط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين

مداهمة بؤرة إجرامية لبيع مخدر الشابو في سوهاج

ضبط 4 أشخاص تنمروا على أحد ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية









واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .





أكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مخزن كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية) بتجميع إسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( 43 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملؤة – 6 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم فارغة – 2 إسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .





ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها .





أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقيام مسئولى مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بطبع العديد من الروايات لمختلف دور النشر وكذا طباعة العديد من الملازم الدراسية الخاصة بالمدارس وبعض المدرسين بدون تعاقدات أو تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها حيث تم ضبط 30950 كتابا وملازم تعليمية ودراسية وروايات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجرية بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى ، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب" ، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها على تلك الخطوط ، وعدم إتمام الإتفاق كما أضافت التحريات قيام المتهمين بإرتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.. تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة فى إرتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية) ، فضلًا عن مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية.





شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.





أسفرت عن ضبط (كمية من مخدر الأيس "الشابو" - كمية من مخدر الحشيش– دراجة نارية بدون لوحات – مبالغ مالية " صحيحة، مقلدة" - 6 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض – ميزان حساس ) بحوزة ( 6 أشخاص "أحدهم هارب" وسيدة "زوجة المتهم الهارب"، لأربعة منهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بالقرية المشار إليها ) .





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوالي (2,000,000 جنيه) 2 مليون جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة.









كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" والتهكم عليه والسخرية منه.









تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه مقيم طرف والدته بدائرة مركز شرطة نبروه، كما تم تحديد المتهمين وتبين أنهم "4 أشخاص - مقيمون مركز شرطة نبروه".









عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد السخرية من المجنى عليه.