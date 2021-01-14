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محمد موسى: بنك قناة السويس يشهد ثورة تصحيح ونجاح

الخميس 14/يناير/2021 - 09:20 م
محمد موسي
محمد موسي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك قناة السويس، بقيادة حسين رفاعي، يشهد ثورة تصحيح ونجاح تقود البنك ليكون عصريا وبنك متميزا وناجحا بعد ما كان بنك يخسر منذ 3 سنين أصبح بنك يحقق أرباحا.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بنك قناة السويس، أحد أهم البنوك الوطنية، مشيدا بإعادة افتتاح واستئناف العمل بفرع جاردن سيتي بعد التجديد، لافتا أن هناك إعادة هيكلة وخطة توسع ينفذها حسين رفاعي رئيس البنك منذ 3 سنين.

وتابع "موسى"،  بنك قناة السويس يستهدف تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملاء البنك، مضيفا، أن الفروع الجديدة التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة تجعل البنك على الطريق الصحيح نحو الريادة.
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