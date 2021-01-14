رئيس زراعة البرلمان: سنواصل دورنا في الدفاع عن حقوق فلاحي مصر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل دورها فى الدفاع عن حقوق زراع مصر الشرفاء، ونقل مشكلاتهم ومناقشتها بمجلس النواب والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.





واضاف الحصرى عقب فوزه برئاسة لجنة الزراعة فى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بالتزكية خلال الإنتخابات التى أجريت اليوم، أن قطاعى الزراعة والرى من أهم الملفات، نظرا لأنهما يمثلان أعمدة رئيسية مساندة للإقتصاد المصرى.





وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان ما حققته القيادة السياسية فى محتلف القطاعات ولاسيما قطاعى الزراعة والرى يعد إنجازا فى ظل ما تواجهه البلاد من تحدي أزمة فيروس كورونا.





وحرص النائب هشام الحصرى على توجيه التهنئة إلى هيئة مكتب اللجنة الفائزين فى الإنتخابات بالتزكية، وكل أعضاء اللجنة، مؤكدا ان لافرق داحل اللجنة بين رئيس ووكيل وامين سر وعضو، فكل أعضاء اللجنة رؤساء لها.





وأسفرت إنتحابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز كل من النائب هشام الحصرى " حزب مستقبل وطن" بمنصب رئيس اللجنة، وكل من النائبين حسن عبد الوهاب عيسى " مستقل" وصقر عبد الفتاح صقر " مستقبل وطن" بمنصب الوكيلين، وعلى احمد على احمد " الشعب الجمهورى" بمنصب أمين سر اللجنة.