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معيط: نحتاج 20 مليار جنيه لتوفير لقاحات كورونا لـ100 مليون مصري

الخميس 14/يناير/2021 - 10:00 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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ندى رأفت
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدم وجود أزمة فيما يتعلق بتمويل لقاحات كورونا وأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية توقع مستندات لاستقدام لقاحات كورونا حتى أمس، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى 20 مليار جنيه لتوفير جرعات لقاحات لـ100 مليون مصري.

وأضاف الدكتور محمد معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة وقعت اتفاقات لاستقدام 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ويقومون بتوقيع آخر لاستقدام لقاحات اكسفورد لاستقدام 30 مليون جرعة أخرى، فضلا عن وجود حديث مع شركة فايزر للوصول إلى اتفاق.

وأشار  الدكتور محمد معيط، إلى أن اللجنة العلمية لكورونا وهيئة الدواء المصرية أصحاب القرار الوحيد في تعاقدات لقاحات كورونا ومدى كونه آمنا على المصريين، نافيا عدم تدخله في قرار تحديد نوع اللقاحات.
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