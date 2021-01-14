وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا منذ بدء جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من ايراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي 2020 وحتي يوليو ما يقرب من الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.





وأوضح معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن خطة وزارة المالية لخفض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاعي الطيران والسياحة تأثرا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الان.





وتابع: "جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وايرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%"، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشه في الاقتصاد المصري والوضع مستقر.