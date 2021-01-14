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رياضة

اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في مونديال اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 10:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اكتملت أعداد المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير الجاري حيث وصل اليوم آخر أربعة منتخبات قطر وسويسرا وأورجواى و البحرين إلى مطار القاهرة ووصلت قطر على مطار برج العرب ؛ لتكتمل جميع المنتخبات والتي يبلغ عددها 32 منتخبًا المتنافسون في المونديال.

وكانت المنتخبات قد بدأت في التوافد على مصر بدءًا من يوم الأحد الماضي؛ استعدادًا للتنافس في أكبر بطولة دولية على مستوى كرة اليد تحتضنها الأراضي المصرية، بجانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال الالتزام بنظام الفقاعة الطبية.

وقدمت اللجنة المنظمة لمونديال اليد الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح الاستقبال الرسمي لبعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة، والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المشاركة من أجل تحقيق النجاح، وإضفاء التميز في تنظيم المونديال بما يعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن سير كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالبطولة وفق ما تم التخطيط له دون أي عوائق، مقدمة الشكر للاعبي المنتخبات وأعضاء البعثات عن الحالة  التي يعكسونها بمواقع التواصل الاجتماعي المعبرة عن الأجواء المتميزة التي يشعرون بها أثناء إقامتهم بمصر.
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