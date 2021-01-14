إغلاق 3 مراكز تعليمية بـ منتزة الإسكندرية

شن حي ثان المنتزه، رئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة لإغلاق جميع المراكز التعليمية وأماكن التجمعات ، بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة وتجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





واستهدفت الحملة إغلاق سنتر الامتياز أكاديمية الامتياز بشارع متفرع من شارع المستشارين بطوسون ، وسنتر رواد المعمورة بشارع متفرع من شارع الإدارة التعليمية، فضلا عن إعادة إغلاق سنتر المعمورة بجوار مستشفي المحجوب بالمعمورة قبلي، وتشكلت لجنة الغلق من السادة ممثلي الجهات المعنية (مدير إدارة الخدمات ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات ، ممثل عن إدارة الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية).





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جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري متابعة الحملات لإغلاق كافة أماكن التجمعات بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة.





يأتي هذا تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر.

وفي سياق منفصل، تشهد محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.

وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، بعد سقوط سيول من الأمطار تزيد عن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام وصاحبها أمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم، الخميس، على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.