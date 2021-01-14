جولات على مستشفيات المنوفية لمتابعة إمدادات الأكسجين

تفقدت الدكتورة رشا محمود خضر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا مديرية الصحة بمحافظة المنوفية مستشفى حميات منوف، لمتابعة الموقف من استخدام اسطوانات الأكسجين، وذلك بمرافقة مسئول العلاجي ومسئول الجودة بمستشفي حميات منوف.





وتم متابعة ملىء التانك بالاكسجين مع اصلاح 2 مخرج اكسجين موجودين بالعناية المتوسطة، لاستقبال مرضى من القسم الداخلى وتم تحويلهم للعناية المتوسطة.





وأثناء الزيارة تم تفقد المبنى المخصص لتقديم لقاح الكورونا وفق الخطة المقررة لتجهيزه لاستقبال اللقاح عند وصوله محافظة المنوفية.





وتوجه وكيلا المديرية بالتوجه الي مستشفى تلا وذلك من أجل التأكد من إمداد المستشفى بالاكسجين المطلوب و تم المرور على العزل للتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجى وكذلك تقييم استهلاك الاكسجين و الاستخدام الأمثل وترشيد استهلاك الاكسجين وفقا لبروتوكول العلاج ومقارنته بعدد المرضى وحالتهم الصحية.



