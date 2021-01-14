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فن

كليب المعطف.. هذا ما حققه صابر الرباعي بأحدث أعماله

الخميس 14/يناير/2021 - 11:46 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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سعيد فراج
حقق كليب «المعطف» للفنان صابر الرباعي، 97 الف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب يوم الأربعاء 13 يناير. 

وكان آخر أعمال صابر الرباعي، هو كليب بعنوان «جريدة الرجل التاني»، من كلمات الشاعر الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف. 

من جهة أخرى، أسس نجوم وفنانو تونس أول نقابة للفنانين وأصدر إعلان تأسيسها، وتم إعلان أسماء أعضاء الهيئة الادارية المؤسسين، وهم: "لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".

ونشر الفنان صابر الرباعى تعليقا، الأول من نوعه بعد توليه منصب نقيب الفنانين فى تونس، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقال صابر في تغريدته: "على بركة الله.. نبدأ عهدًا جديدًا ، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبًا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معًا .. كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والاحترام".
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