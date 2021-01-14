السوبر الإسباني .. أتلتيك بيلباو يصعق ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد على ريال مدريد في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.





وتقدم بيلباو بالهدف الأول بعد تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 18، حيث وصلت الكرة لـ جارسيا داخل منطقة الجزاء ليُسددها بمهارة مُسجلًا الهدف في مرمى كورتوا، وذلك بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لبطل الليجا.



