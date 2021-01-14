ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ذو القرنين.. طلب غير متوقع لأشهر مؤيدي ترامب أثناء محاكمته

الخميس 14/يناير/2021 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
عرضت فضائية "الغد" تقريرا عن "جاكوب تشانسلي" مؤيد الرئيس ترامب المشهور بـ "ذو القرنين"، حيث أوضح التقرير أن الشهير بـ "ذو القرنين" لفت الأنظار إليه مرة أخرى خلال محاكمته.

وأضاف التقرير أنه رفض تناول الطعام داخل السجن، مطالبا باستبدال طعام السجن بـ طعام عضوي صحي.

وأشار التقرير إلى أن طلب كاجوب باستبدال طعامه يعود لأسباب صحية وبدنية، موضحا ان المحكمة اعتبرت طلب كاجوب اعتراضا على الطعام، ولكن في النهاية تمت الموافقة على طلبه.

والتقطت وسائل الإعلام الكثير من الصور له أثناء عملية اقتحام الكونجرس بسبب منظره الغريب وارتدائه قبعة الفرو بقرنين ،مما ساعد على انتشار هذه الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعدما اعتلى منصة مجلس الشيوخ لالتقاط صورة.

وأوضح الفيديو أن " أنجيلى"  كان فى مقدمة المقتحمين الذين قاموا بتحطيم نوافذ الكونجرس خلال أعمال العنف والاشتباكات.

يعد " أنجيلى" من الوجوه المألوفة فى التجمعات المؤيدة لترامب فشوهد من قبل فى مظاهرات مختلفة احتجاجًا على فوز "بايدن" فى الانتخابات فهو أيضًا أحد أعضاء حركة" كيو أنون" اليمينية المتطرفة المؤيدة لترامب المعروفة بالترويج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومؤيدي ترامب أمام الكونجرس.. فيديو

ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

المقتحم الأشهر لساحة الكونجرس صاحب قبعة الفايكنج.. تعرف عليه

تعرف على قصة "ذو القرنين" الذي خطف الأضواء في اقتحام الكونجرس .. فيديو

كونان البربري.. ضبط صاحب خوذة القرنين المشارك باقتحام الكونجرس

اتهامات جماعية.. هل ينتهي مصير أنصار ترامب في السجون لاقتحامهم الكونجرس؟ جماعة عرقية مؤيدة للرئيس هي المتهم الرئيسي في الفوضى

ترشيحاتنا

سنن يوم الجمعة .. واظب عليها لعظم ثوابها

يا تجيب عرض يا تجدد ... بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92 مليون حالة

روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا.. الأبرز في نشرة صباح البلد

8000 طفل غير مسجلين.. إجراء جديد في الكويت لحصر مواليد الوافدين

لم يحدث إطلاقا .. الزمالك يرد على تصريحات رئيس سانت إتيان بشأن عمولات صفقة مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور