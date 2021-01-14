ذو القرنين.. طلب غير متوقع لأشهر مؤيدي ترامب أثناء محاكمته

والتقطت وسائل الإعلام الكثير من الصور له أثناء عملية اقتحام الكونجرس بسبب منظره الغريب وارتدائه قبعة الفرو بقرنين ،مما ساعد على انتشار هذه الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعدما اعتلى منصة مجلس الشيوخ لالتقاط صورة.





وأوضح الفيديو أن " أنجيلى" كان فى مقدمة المقتحمين الذين قاموا بتحطيم نوافذ الكونجرس خلال أعمال العنف والاشتباكات.





يعد " أنجيلى" من الوجوه المألوفة فى التجمعات المؤيدة لترامب فشوهد من قبل فى مظاهرات مختلفة احتجاجًا على فوز "بايدن" فى الانتخابات فهو أيضًا أحد أعضاء حركة" كيو أنون" اليمينية المتطرفة المؤيدة لترامب المعروفة بالترويج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.

عرضت فضائية "الغد" تقريرا عن "جاكوب تشانسلي" مؤيد الرئيس ترامب المشهور بـ "ذو القرنين"، حيث أوضح التقرير أن الشهير بـ "ذو القرنين" لفت الأنظار إليه مرة أخرى خلال محاكمته.وأضاف التقرير أنه رفض تناول الطعام داخل السجن، مطالبا باستبدال طعام السجن بـ طعام عضوي صحي.وأشار التقرير إلى أن طلب كاجوب باستبدال طعامه يعود لأسباب صحية وبدنية، موضحا ان المحكمة اعتبرت طلب كاجوب اعتراضا على الطعام، ولكن في النهاية تمت الموافقة على طلبه.