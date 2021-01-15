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تعليم

استمرار فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية، وتستمر فترة التقدم حتى 31 / 1/ 2021.

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ويمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالى : 

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وفي سياق اخر وقع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتو هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب و عدد من قيادات و أئمة وزارة الأوقاف.

يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للأئمة و الواعظات في عدد من المجالات ، من خلال الاستعانة بالأساتذة والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ، وذلك انطلاقًا من أهمية التدريب في حياة الفرد وانعكاسه على المجتمع ، و حرصًا على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة و الواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.

وتشمل مجالات التعاون المشترك تدريب الأئمة و الواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها،  و دورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع بالإضافة إلي دورة للمهارات الإعلامية ، و اختتمت مراسم توقيع البروتوكول بتبادل الدروع .
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