رئيس سانت إيتيان: أشخاص في الزمالك طالبوا بعمولة للموافقة على إتمام صفقة مصطفى محمد

قال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.





وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " وسأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة وسأكشف عنهم لو الصفقة لم تتم ولن أتحدث في ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".





وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته ولكن الوقت يجري وضيف وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل".





وصرح رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي :لو فشلت الصفقة في الوقت الجاري لن نقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأننا سنقوم بالتعاقد مع لاعب أخر وسنغلق ملف المفاوضات مع مصطفى محمد".





وتابع: "لم اتواصل مع شخص بعينه في نادي الزمالك، ولكن تواصلت في البداية مع رئيس النادي الذي توفى، وبعد ذلك وكيله آدم وبعد ذلك أيمن يونس وهشام عبدالله".