أسعار الأسماك في منافذ وزارة التموين بتخفيض يصل 25 %

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.





يستعرض صدى البلد أسعار الأسماك في منافذ وزارة التموين كالتالي:





سمك بلطى طازج كبير بسعر 27 جنيها للكيلو

سمك أسوان بلطى كبير 33 جنيهًا للكيلو

بلطى شبار أسوان 22 جنيها للكيلو بدلا من 25

بورى سوبر طازج 65 جنيها

سبيط طازج بسعر 135 بدلا من 150 جنيها

مكرونة خليجى 25 جنيهًا للكيلو

ماكريل هولندى مجمد 37 بدلا من 40 جنيها

ماكريل مجمد يابانى 25 بدلا من 30

ماكرونة نرويجى 27 جنيها وسردين بسعر 16 جنيها

فيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر 28

الرنجة من 34 إلى 36 جنيها وبلطي مجمد 30 جنيها

بلطي مجمد كبير 30 جنيها



