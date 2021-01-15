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رياضة

نائب رئيس الزمالك ردا على رئيس سانت إتيان: لن نقبل التهديد

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
نفى المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، ما ذكره رئيس نادى سانت إتيان الفرنسى بشأن طلب أحد الأشخاص الذين تفاوض معهم لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عمولات لإتمام الصفقة.

وقال المستشار هشام ابراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد : هذا الكلام عار تماما من الصحة واللجنة التى تفاوضت مع مسئولى سانت اتيان تضم ٧ أفراد من لجنة الكرة واللجنة القضائية والمستشار المالى وذلك لدرء الشبهات .

وأضاف، أتمنى أن يكشف لنا من طلب منه عمولات حتى نحاسبه ولن نقبل التهديد .

وشدد على أن الزمالك رفض مبدأ تقسيط الصفقة لبيع مصطفى محمد ونحن فى مؤسسة كبيرة اسمها الزمالك ولن نسمح بمثل هذه المهاترات .

وكان رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي قد قال ، إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " وسأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة وسأكشف عنهم لو الصفقة لم تتم ولن أتحدث في ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته ولكن الوقت يجري وضيف وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل".


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