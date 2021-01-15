387 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 81.2 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 11.4 % والعرب على 7.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير الاسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 387.6 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 100.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



