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أخبار العالم

الحرس الوطني الأمريكي ينشر أكثر من 20 ألف جندي لتأمين مراسم تنصيب بايدن

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الحرس الوطني الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء الإذن بنشر ما يصل إلى 21 ألفا من عناصر الحرس لتأمين يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل. 

ومنذ قليل، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، إن البيت الأبيض حريص على تسليم سلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. 

وأضاف بنس خلال اجتماع مع مسئولين أمنيين: "نعمل على مدار الساعة لضمان انتقال سلمي للسلطة ومراسم تنصيب آمنة للرئيس المنتخب ونائبته".

وتابع: " يمكن للأمريكيين أن يثقوا بأن الإدارة ستعمل بلا كلل لتأمين انتقال سلس وآمن للسلطة".

من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي خلال الاجتماع إن الحرس الوطني سيتولى جميع المهمات الأمنية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب. 

وأكد أن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 100 شخص على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس. 

وقال: "نرصد عددًا هائلًا من الأقاويل المتداولة عبر الإنترنت حول تهديدات أمنية يوم تنصيب الرئيس المنتخب".
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