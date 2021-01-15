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فن

في عيد ميلاد نورهان .. تعرف على عمرها وسبب ابتعادها عن التمثيل لفترة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:55 ص
نورهان
نورهان
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نورهان التي اشتهرت بدور " سميرة" في مسلسل عائلة الحاج متولي حيث تكمل اليوم عامها ال٣٨.

قالت الفنانة نورهان، إنها تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية.

وقالت نورهان في حوار تلفزيوني  ل صدى البلد، إن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن.

وأضافت الفنانة "نورهان"، أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.

وأضافت أن ابنها "معاذ" شغلها بشكل كبير عن مسيرتها الفنية، حيث تولي اهتماما وأولوية كبيرا بتربيته.

ونوهت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن اهتمامها الشديد بابنها كان دافعا كبيرا لعملها بالتدريس، حتى تكون مطلعة بشكل أكبر على مواده الدراسية وطريقة تعليمه.

وتابعت، أن تجربة التدريس كان لها أثر إيجابي كبير على شخصيتها وحياتها، حيث تتعامل بشكل يومي مع الأطفال، والذي ينال جزءا أكبر من أولوياتها.
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