عرض الجمعة.. احصل على آيفون 8 بـ 4700 جنيه

الذكي الأكثر شهرة فى العالم فى تكوين محبين بالملايين منذ ظهور أول نسخة من الهاتف فى عام 2007، حيث أفضل تجربة إستخدام ممكنة، والتى تجمع بين التصميم الأنيق و الأداء المميز، بينما النمشكلة الأبرز هي إرتفاع سعر منتجات آبل معادتها، و لكن مع هذا العرض تستطيع شراء

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، تستطيع الحصول على نسخة آيفون 8 مجددة باللون الأسود سعة 64 جيجابايت، عبر متجر بيست باي المعتمد من شركة آبل، بسعر 300 دولار فقط، ما يعادل 3700 جينه.





جدير بالذكر أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليًا بفضل معالج A11 Bionic القوي، و ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 2 جيجابايت. A11 Bionic القوي، و ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 2 جيجابايت.





يقدم هاتف iPhone 8 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، مع كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، والأساسية بدقة 12 ميجابيكسل.



