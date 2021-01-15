ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 26 شخصا

ارتفع عدد ضحايا هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة سولاوسي الإندونيسية إلى 26 قتيلًا وعشرات المصابين، حسب وكالة مواجهة آثار الكوارث الإندونيسية.





وكان مركز الهزة على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.





وقالت الوكالة إن آلاف السكان فروا من منازلهم بحثا عن الأمان بعد الهزة وأن فندقا ومكتب الحاكم لحقت بهما أضرار جسيمة.





وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد ذكر يوم الخميس أن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة وقعت في مياه جزيرة سولاوسي الإندونيسية.



