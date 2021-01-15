مبعوث بوتين يلتقي بممثلي حركة سيف الإسلام القذافي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة أن ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشؤون الشرق الأوسط استقبل مفتاح الورفلي وعمر أبو إشريدة، ممثلين عن حركة "سيف الإسلام القذافي".





وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الجانبين تبادلا خلال المحادثة وجهات النظر بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشكلة التسوية الشاملة للأزمة الليبية طبقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510".





وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي شدد خلال هذا اللقاء على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي، وأكد مجددا دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.