الضرائب: منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة جزء من محاور تطوير المصلحة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزءا من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين بدءًا من يناير الجارى، ويتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 16 إجراء ضريبي تتضمن ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، المرحلة الأولي والتي أنطلقت في 03/01/2021 وتم ميكنة إجراءات التسجيل ،والإقرارات والمدفوعات ، علي أن يتم استكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية والمخطط أن تنطلق في 30/06/2021 وتشمل الإجراءات الضريبية مثل المراجعة والفحص والطعن .





وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين أن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الشعبة.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، بحضور وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، و الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء النقابة .





وشرح وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية " خطوات تقديم إقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها وكذلك شرح التسوية السنوية لضريبة المرتبات ، حيث يتم تقديم التسوية السنوية عن عام 2020 بعدد 2 تسوية، موضحًا أنه سيتم تقديم التسوية السنوية عن عام 2020 بعدد 2 تسوية كما يلي الفترة الأولي من 01/01/2020 حتي 30/06/2020 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وسيتم حساب الإعفاء الشخصي علي أساس 7000 سنويًا ، لافتًا إلى أن الفترة الثانية من 01/07/2020 حتي 31/12/2020 من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وسيتم حساب الإعفاء الشخصي علي أساس 9000 سنويًا









وأوضح السيد ، أنه تم توفير التسويات الضريبية علي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة علي حسب العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والعاملين بالحكومة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وشركات القطاع الخاص والجهات أخري.





واستعرض السيد ، نماذج الخصم والتحصيل ، من نموذج 11 مستقطعة ، نموذج 14 مستقطعة موضحًا أن نموذج 14 مستقطعة هو نموذج إخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 57 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005،تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.









تابع" يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف".









وبالنسبة لنموذج 41 خصم وتحصيل قال " وائل السيد " أنه نموذج مخصص لإخطار المصلحة ببيان التعاملات و المبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، و ذلك إذا زادت قيمة تعاملات هذا الشخص مع الجهة عن ثلاثمائة جنيه خلال كل فترة ربع سنوية ، علي أن يتضمن النموذج بيانات الممول من واقع بطاقته الضريبية ورقم التسجيل الضريبي والمأمورية المختصة وطبيعة وإجمالي وتاريخ التعامل والنسبة التي تم خصمها وفقًا قرار وزير المالية رقم 405 لسنة 2018 و بما لا يزيد عن نسبة 5 %، مرفق به سند السداد للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم ، علي أن يتم التوريد في موعد أقصاه أخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام ، كما قام بشرح نموذج 42 توزيعات أرباح ،ونموذج 44 توزيعات أرباح .









وقال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة " أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111 ، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى ، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 % ، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط ، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول ، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر ، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة .









و بالنسبة لنموذج (10) أوضح الجيار ، أنه يتم إختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول ، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات .