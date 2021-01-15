صحة بنى سويف تحرر 20 محضرا لمنشآت غذائية وتعدم منتجات فاسدة





نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف حملة مكبرة على المنشآت الغذائية فى نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف ، حررت خلالها 20 محضر لمنشآت غذائية واعدمت منتجات فاسدة .





و كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحه ببنى سويف الدكتوره أمنيه أحمد حسن مدير الوقائى بالمديرية بتكثيف الرقابة على اماكن عرض وبيع الاغذية في إطار اهتمام مديريه الصحه ببني سويف بتكثيف المتابعه المستمره علي الاسواق





قام مكتب مراقبة الاغذية بالادارة الصحية بسمسطا بعمل حملة على محلات بيع الاغذية والمخابز وأسفر المرور علي 15 منشاة غذائية ، اعدام 57 كجم ملح سياحات وشبيسي مخلفات مصانع غير صالح للاستهلاك كما تم سحب 30 عينة اغذية مختلفة و تحرير 20 محضر مخالفات الاشتراطات الصحية.

شارك فى الحملة دكتورة رشا خليفة علي المدير الوقائي بالإدارة بمدينة سمسطا و مسعد ابراهيم و محمد سمري ومحمد كمال و نصير فيلبس ومحمد عبدالناصر من إدارة سمسطا الصحية