لمواجهة كورونا.. فض أفراح وضبط شيش بـ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الhحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ١٧ شيشه من أحد المقاهي المخالفة بطريق الزرقيه وتم تشميع المقهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

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كما تمكنت الحملة من فض فرحين بقري كفرعوض الله حجازي بالاضافه الي فض فرح بقرية ام رماد بنطاق الوحدة المحلية بالطيبة وتم تفريق المواطنين حفاظًا علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم ضبط صاحب ستوديو تصوير خارجي اسفل كوبري الصدر بمدينه الزقازيق لمخالفته للإجراءات الإحترازية و تجمع عدد كبير من المواطنين بداخله حرصًا علي سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا

وقامت حملة من رئاسة المركز بضبط٢٠ مواطن داخل كافتريا بطريق العصلوجي لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط صاحب مطعم بشارع الزراعة لقيامه بعمل افتتاح للمطعم بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشنت رئاسه حي ثان الزقازيق حمله علي مراكز الدروس الخصوصيه واسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصيه بشارع ابو بكر الصديق بمنطقة فلل الجامعه وتم تفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات يومية بنطاق المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا واسفرت الحملات عن فض ٤ أفراح حيث تم فض فرح بديرب نجم بجوار الساحة الشعبية بالإضافه إلي فض ٤ افراح بقري العكل و صهبرة وابو عيد التابعه للوحدة المحلية بقرموط صهبرة كما تم التحفظ على ( ١٩ ) شيشة من مقاهي مخالفه بقري شبرا صوره وصهبرة وكراديس كما تم توقيع الغرامه الفورية المقرره علي ١٠ مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بانشاص الرمل بفض سرادق فرح بقرية انشاص الرمل كما قامت الوحده المحليه بأولاد سيف بفض سرادقين أفراح احدهم بقريه ميت ربيعة والآخر كان بقرية الدهاشنه.

كما قام رئيس المركز بفض فرح قبل بدءه وغلق قاعه الفرح بالمدينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وشنت رئاسه مركز ومدينه ابو حماد حمله علي المقاهي والكافتريات واسفرت الحمله عن مصادره ٨ شيش من احد الكافتريات المخالفه بنطاق الوحده المحليه بالحلميه ،كما تمكنت الحمله من فض سرادق فرح بعزبه السلامة بقرية الجعفرية التابعه للوحدة المحلية بالحلمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.