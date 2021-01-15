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توك شو

أستاذ فيروسات: تحور كورونا يجعله أشد ضراوة وأسرع انتشارا.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق ، إن أرقام حالات كورونا ، تشهد ارتفاعا كبيرا ، في دول العالم ، لافتا إلى أن السلالات المتابعة من الفيروس ، تسببت في ارتفاعات ضخمة للحالات .

وأضاف الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ أكسترا نيوز ، أن منظمة الصحة العالمية اتجهت ، للتحاليل المستمرة للفيروس ، لمعرفة ماهيته ، والتحقق منه ، وهل هو فيروس مخلق أو حيواني .

وأشار إلى أن هذا الفيروس شهد طفرات متعددة ، في البروتينات الشوكية ؛ والتي جعلته أشد انتشارا والتصاقا .

وأوضح أن التغيرات المحورية في الفيروس ، تشهد حالة من الضراوة والشدة ، في بعض البلدان ، خاصة في انجلترا وشرق العالم ، متابعا : " هذا الفيروس أصبح يغير من شدته على الإنسان " .

ولفت إلى أن الطفرات في فيروس كورونا ، تسبب تمحور وشدة في في انتشار الفيروس ، ولازال العلماء يراهنون على مناعة الإنسان .
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