لبنان.. جلسة تشريعية لإقرار قانون الحصول على لقاحات كورونا

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني« نبيه بري » على وجوب أن يتيح قانون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.





ونوه بري خلال الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون ، لافتا إلى أن :" كل تشريع هو تشريع ضرورة، وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي، وعمل المجلس هو التشريع".





وفي مداخلة له خلال الجلسة، سأل أمين سر كتلة "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان: "لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟"، طالبًا جوابًا من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر بالتشريع.



