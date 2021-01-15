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محافظات

محافظ سوهاج: 2021 عام خير على المحافظة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،  اجتماعا مكبرا لمناقشة المخطط التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية بعدد 7 مراكز مختلفة بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير المساعد.

ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة " البلينا، طما، دار السلام، المنشاة، المراغة، جرجا، ساقلتة"، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بالمحافظة " ومدير عام هيئة الابنية التعليمية، وممثلي شركات "مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والطرق،  والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الحماية المدنية".
 
وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المبادرة الرئاسية، والتي تعد فرصة ذهبية وتاريخية غير مسبوقة للمحافظة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل إنجاز هذا المشروع العظيم، مشيرا إلى أنه لامجال للتهاون أو التقصير ولابد من انتهاز الفرصة للخروج منها بأكبر قدر ممكن من المكاسب لأبنائنا من أهالي سوهاج، لافتا إلى ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعالية.

وقال "الفقي" إن عام 2021م سوف يكون عام خير على المحافظة، موجها بضرورة العمل الفوري والسريع لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والانتهاء من جميع الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة حتى ينعم المواطن السوهاجي بما يتحقق من إنجازات.

 
أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا برقم 43 لسنة 2021م، بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية، وذلك لدفع عجلة العمل .
 
وتضمن القرار تكليف فريدة السيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، خلفا لـ " على رفاعي " لبلوغه سن التقاعد،  وتكليف أحمد محمد محمود محمد رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي غرب سوهاج .
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