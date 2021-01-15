من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 311 محضر مخالفات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.





وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 133 محضرًا ضد مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخابز سياحية بدون ترخيص.





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وأضاف أنه تم تحرير 178 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.





تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.





وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، وذلك بعد ليلة عاصفة شهدته المدينة إثر تعرضها لعاصفة من سيول الأمطار الغزيرة أمس الخميس.





وقد أغرقت نوة الفيضة، عددًا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، ولكن جهود رجال الصرف الصحي حالة دون استمرار تراكمها.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.





وقد شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.





وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، بعد سقوط سيول من الأمطار تزيد عن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام ويصاحبها أمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية، والشوارع الجانبية.





وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم، الخميس، على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.



