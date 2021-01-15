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حوادث

إخلاء سبيل الطفلة المتهمة بقتل شقيقها بالخطأ فى الشرقية

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:57 م
تعبيرية
تعبيرية
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محمد العيسوى
أخلت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، سبيل الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر، بالسكين بطريق الخطأ على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة  العاشر من رمضان قد حجزت الطفلة لحين ورود تقرير لجنة الطفولة والأمومة، وتحريات المباحث التى كشفت من خلال شهود الواقعة أن القتل بطريق الخطأ.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان،  يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، ويدعى م ع 14 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى مقيم الحى العاشر دائرة القسم، وتم التحفظ على الجثه في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وتبين من تحريات مباحث قسم ثان العاشر من رمضان،  نشوب مشادة كلامية بين م 17 سنة، وشقيقها  م البالغ من العمر 14 سنة، بسبب قيام أحد أبناء الجيران بالتعدى على شقيقتهما الصغرى 4 سنوات، وقيام المجني عليه بدفع شقيقته الكبرى م داخل المنزل وتهدئتها، كان بيدها سكين حيث كانت تقوم بالطهي وتقشير البطاطس، فقام بدفعها أرضا وتطور الأمر إلى تدافع بينهما انتهى بأن  طعنته بالسكين بالخطأ.

على الفور تم ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم حبس الطفلة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث وتقرير من لجنة الطفولة والأمومة.
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