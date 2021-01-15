ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

النور في القرآن الكريم.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:42 م
القران الكريم
القران الكريم
Advertisements
محمود ضاحي
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة  لتكون تحت عنوان : " النور في القرآن الكريم " ، مطالبة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

  وفي هذا الصدد أكد  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور ، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم ، لنضيئ بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.

وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس موضوع خطبة الجمعة القادمة

الأوقاف: الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره على السلوك موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: نمو إيرادات الهيئة في النصف الأول من العام المالي الحالي بأكثر من 20%

الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإيمان بالله واليوم الآخر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

الصلابة في مواجهة الجوائح.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

ترشيحاتنا

بعد رفضه الرد على اتصالاته.. أردوغان يوجه طلبًا لبايدن عبر الإعلام

ارتفاع أسعار الذهب بفضل آمال التحفيز الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا

منافس الأهلي.. انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

الخارجية الأمريكية تقرر تعزيز العقوبات على حركة حسم الإرهابية وقادتها

طليق روبي.. شاهد خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجامة

بعد تشديد الإجراءات.. تنبيه من سفارة السعودية للمواطنين بشأن السفر إلى فرنسا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار