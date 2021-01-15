النور في القرآن الكريم.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون تحت عنوان : " النور في القرآن الكريم " ، مطالبة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وفي هذا الصدد أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أ القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور ، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم ، لنضيئ بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.



