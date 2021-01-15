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ديني

نحتاج لهذه الموضوعات.. محافظ بني سويف يفتتح مساجد ويشيد بخطبة الجمعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:19 م
محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح مساجد ويشيد بخطبة الجمعة
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عبد الرحمن محمد
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بني سويف ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة ١٥ / ١ / ٢٠٢١م افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة.

وأدى الحضور، صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمحافظة بني سويف، وألقى الشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بني سويف خطبة الجمعة تحت عنوان: "فريضة الزكاة ودورها في تحقيق التكافل المجتمعي".

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها ، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى.

كما أشاد بموضوع الخطبة، قائلا: إننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التي تغرس فينا قيم التكافل الاجتماعي خاصة في ظل الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا التي أثرت اقتصاديا على كثير من الأسر.

وأثنى المحافظ، على التزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا من اصطحاب السجادة الخاصة بكل مصلي وارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المصلين.
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