غلق 105 محلات وفض 9 أسواق و8 سرادقات عزاء وأفراح ببني سويف





أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "منذ الثالث من يناير الحالي"،بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة،مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.









جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.





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وبحسب التقرير تم" أمس الخميس"تحرير 17 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة ،بالإضافة إلى فض 9 أسواق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجانب فض 8سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 7 مراكز "سناتر"للدروس الخصوصية فيما قامت الوحدة المحلية بمركز و مدينة بني سويف بغلق 105 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية .





وطالب محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ،حفاظا على سلامتهم وذويهم،مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع،مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة،وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.



