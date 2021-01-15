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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:11 م
واشنطن تفرض عقوبات
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
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قسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية بسبب ممارستها أنشطة متعلقة بنشر الأسلحة.

وفرضت الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف كيانات عسكرية إيرانية وشركات شحن تابعة للحرس الثوري، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تم فرض عقوبات على منظمات الصناعة البحرية والجوية والجوفضائية في إيران.

وتضم العقوبات مؤسسات مرتبطة بالأسطول البحري لخطوط الشحن "إريسل جروب"،

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على طهران استهدفت منع المرشد الإيراني علي خامنئي من السيطرة على نصف الاقتصاد.
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