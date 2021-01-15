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ديني

الأوقاف: الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:49 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكدت لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الأوقاف، أن الوزارة ستكون مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مناشدة المصلين الحفاظ على بيوت الله مفتوحة. 


وقالت في بيان لها: أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة".


 وفي سياق آخر وقع الشيخ السيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر ومحمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر  بمقر جامعة الأقصر بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الأقصر والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الأقصر.

وأشار مدير مديرية أوقاف الأقصر إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :

– اللغة العربية وآدابها.

– الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

– بناء المهارات الإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.
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