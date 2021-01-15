اليابان يحقق مفاجأة ويفرض التعادل على كرواتيا في مونديال اليد





المنتخب الياباني فاجأ نظيره الكرواتي وتقدم عليه طيلة أحداث الشوط الأول في مفاجأة كبرى، حتى استطاعوا إنهاء النصف الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 17-14.





وفي الشوط الثاني، تراجع المنتخب الياباني قليلًا، ليستغل الكروات ذلك، ويحققوا التعادل قبل نهاية المباراة بـ 8 ثوان فقط، ليتقاسما نقاط المباراة، ويحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي قطر وأنجولا.



