اليابان يحقق مفاجأة ويفرض التعادل على كرواتيا في مونديال اليد

حقق منتخب اليابان أولى مفاجأت بطولة العالم لكرة اليد، بفرضه التعادل مع نظيره الكرواتي وصيف بطولة أوروبا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
المنتخب الياباني فاجأ نظيره الكرواتي وتقدم عليه طيلة أحداث الشوط الأول في مفاجأة كبرى، حتى استطاعوا إنهاء النصف الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 17-14.
وفي الشوط الثاني، تراجع المنتخب الياباني قليلًا، ليستغل الكروات ذلك، ويحققوا التعادل قبل نهاية المباراة بـ 8 ثوان فقط، ليتقاسما نقاط المباراة، ويحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي قطر وأنجولا.
جدير بالذكر أن المنتخب القطري افتتح مباريات المجموعة بالفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 30-25.