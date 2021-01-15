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سيارات

جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:01 م
جيلي geely kx11
جيلي geely kx11
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اشرف عطية
شركة "جيلي" المعروفة بالأمبراطور الصيني الي استحوز علي علامات وشركات سيارات كثيرة للغاية آخرهم كانت شركة فولفو ولوتس لصناعة سيارات السباق تستمر في العمل علي تصاميم جديدة وقوية لموديلاتها كانت آخرها جيلي بوروي GEELY BORU 2021 وتلتها جيلي geely kx11 الجديدة كليًا والتي تنتمي لطراز السيارات العائلية الكبيرة SUV بسبعة مقاعد. 

سيتم طرح السيارة الجديدة جيلي geely kx11 في أبريل القادم في معرض شانغهاي للسيارات مع انطلاقها في السوق الصيني لاحقًا هذا العام و تباعا في باقي الأسواق العالمية وستحتوي علي أعلى درجات التطور التقني التي وصلت إليها جيلي.

ظهرت مؤخرا أول صور للسيارة جيلي geely kx11 والتي تم بناؤها علي منصة CMA الخاصة بسيارات جيلي الكبيرة، والتي تدعم عددا من موديلات جيلي الأخرى بالإضافة إلى بعض سيارات فولفو وعلامة لينك آند كو الفرعية التي قامت جيلي بشرائها مؤخرا.

KX11 يبدو أنه مجرد اسم كودي مؤقت للسيارة، وسيتم تغييرة بعد الكشف عنها رسميا وستأتي بمحرك تيربو 2000 سي سي ومحرك آخر تيربو 1500 سي سي هايبرد.

وقد أطلقت جيلي سيارتها بوروي GEELY BORU 2021 بشاشة LCD قياس 12.3 بوصة للوحة العدادات وأخرى تاتش 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وتقنية اتصال 4G ونظام التعرف الذكي على الأصوات ونظام ملاحة متطور ونظام سمعي Harman Kardon بـ 14 مكبر صوت.
جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور
جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور
جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور
جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور
جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور
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