قمة الهلال والأهلي تنتهي بالتعادل السلبي في الدوري السعودي





السوري عمر السومة أهدر فرصة تسجيل هدف اللقاء الأول لـ أهلي جدة في الدقيقة التاسعة بإضاعته ضربة جزاء، تصدى لها عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال ببراعة.





الفريقان استمرا في محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم، بأفضلية طفيفة للاعبي أهلي جدة، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 26 في المركز الأول، ورصيد الأهلي للنقطة 23 في المركز الثالث.

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على قمة فريقي الهلال وأهلي جدة، في قمة الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".