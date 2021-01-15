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مفتى الجمهورية: وباء كورونا اختبار ويجب العودة للرشد والعدالة

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:19 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن وباء فيروس كورونا بمثابة اختبار للناس.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق: "ينبغى أن ينتهى وباء كورونا بنا إلى تصحيح المسار مرة أخرى، يجب العودة إلى الرشد والعدالة والقيم والدعاء لله أن يرفع البلاء".

وكشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الثقة فى فتاوى دار الإفتاء عادت بعد فترة من وجود جماعات متطرفة ادعت أنها تمتلك الفكر الدعوي.

وأوضح علام أنه هناك تشيك فى مؤسسات الدولة ورصدنا التشكيك فى القوات المسلحة، والقضاء المصرى، وما تتخذه الدولة من إجراءات مثل العشوائيات، 100 مليون صحة.

وعن لماذا لم تكفر المؤسسات الدينية جماعة داعش صراحة، قال المفتى،"فى يناير 2014، أنشأنا في مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة".

وأضاف شوقي علام، وكان المقصود من المرصد أن يرصد كل الأفكار التكفيرية والهادمة وتفنيدها والرد عليها.

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