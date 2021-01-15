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رياضة

مونديال اليد.. الدنمارك تتفوق على البحرين في الشوط الأول بنتيجة 19/10

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:12 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حسم منتخب الدنمارك نتيجة الشوط الأول فى مواجهة نظيره البحريني بالفوز بنتيجة 19/10 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الرابعة  لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتي يناير الجاري. 

ويقع  منتخبا الدنمارك والبحرين فى المجموعة الرابعة بجانب، الأرجنتين والكونغو الديمقراطية، وتفوق حامل اللقب على مجريات الشوط الأول نظرا لفارق الخبرة والإمكانات مع منتخب البحرين الشقيق. 

ومن المتوقع أن تتصارع كل من الأرجنتين والبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية على المقعدين الآخرين المؤهلين للدور الرئيسي.

وفازت الدنمارك قبل عامين بأول لقب لها في بطولات العالم أمام جمهورها بعد تحقيق فوز مقنع بالنهائي على النرويج بنتيجة 31-22.

تستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.
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