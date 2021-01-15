الأولى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.. نواب: مصر حققت نقلة نوعية فيه.. والفترة المقبلة ستشهد تطورات عديدة في هذا المجال

-عبد الفتاح محمد:

مصر حققت طفرة ملموسة في إنتاج أسماك المزارع

-هالة أبو السعد:

مصر حققت إنجازات هائلة في مجال الثروة السمكية

-عمر وطني:

الدولة استغلت البحيرات السمكية الموجودة في مصر









التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية فى مصر.





قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن هناك تطويرا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا ، وهذا يكفى للتقريب من الاكتفاء الذاتى.





وأضاف القرش لـ صدى البلد: "نستورد الأنواع التى لايمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة"، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.





ثمن عدد مت أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاص ل"صدى البلد"، جهود الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زيادة الإنتاج المحلي للثروة السمكية، مشيرين إلى ضرورة العمل على التصدير للخارج بكميات وفيرة.





أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، بخصوص احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع، مشيرا إلى أن هناك طفرة ملموسة في إنتاج أسماك المزارع خاصة في السنوات الأخيرة بعد المشروعات التي قامت بها الدولة.





أوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهد سوق الأسماك انتعاشة كبيرة مع ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها بدرجة كبيرة كما كان يحدث من قبل، لافتا إلى أن ذلك يرجع لوجود كمية وفيرة في السوق المصرية والتي من شأنها تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية وكافة القطاعات بحيث أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على التصدير للخارج، منوها على أن ذلك يحقق لمصر انتعاشة اقتصادية كبيرة.





وثمنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى تصريحات الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، بخصوص احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.





وأكدت " أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أن الدولة خلال الفترة السابقة قامت بتسليط الضوء على البحيرات السمكية نظرًا للثروة السمكية التي تنتج منها، لافتة إلى أنها بدأت خطتها في تطوير عددًا كبيرًا من البحيرات على رأسها بحيرة ناصر.





وأفادت عضو مجلس النواب، على إن البرلمان ناقش عدد من التشريعات الخاصة بمعاقبة المعتدين على البحيرات بالسجن، منوهة على أن الدولة إنشاءت هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية وهى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





وتابعت:" كل هذه الجهود تؤكد حرص الدولة على تنمية الثروة السمكية وزيادتها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها دون اللجوء للاستيراد الخارجي".





وبدوره، علق النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، بخصوص احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع، قائلا:"الدولة استغلت البحيرات السمكية المنتشرة في مختلف المحافظات علاوة على إنشاء عدد من المزارع التي دعمت الإنتاج المحلي بشكل كبير.





وأوضح "وطني"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو أعطت اهتماما كبيرا للثروة السمكية حيث قامت وزارة الداخلية باستعادة كافة البحيرات التي تم الاعتداء عليها، لافتا إلى أن ذلك اتاح للدولة استغلال إنتاج هذه الأسماك محليا.





وأكد عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المزارع السمكية التي عملت على زيادة الإنتاج المحلي بصورة واضحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على التصدير للخارج.